В Челнах оштрафовали УК «Махалля» за игнорирование требований жилинспекции

Представитель управляющей компании добивался прекращения дела из-за малозначительности нарушений: сырость, мусор в подвале и поврежденная теплоизоляция

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Набережных Челнах управляющая компания «Махалля» получила штраф в размере 100 тыс. рублей за неисполнение предписания жилищной инспекции.

Инспекторы выявили около десяти нарушений: сырость и мусор в подвале, неисправная запорная арматура трубопроводов, поврежденная теплоизоляция и захламленные места общего пользования. Компании было выдано предписание об устранении недостатков, однако УК проигнорировала все требования.

Инна Серова / realnoevremya.ru

На судебном заседании представитель управляющей компании пытался добиться прекращения дела с аргументом о малозначительности нарушений.



Однако суд отклонил ходатайство.

Наталья Жирнова