В Челнах оштрафовали УК «Махалля» за игнорирование требований жилинспекции
Представитель управляющей компании добивался прекращения дела из-за малозначительности нарушений: сырость, мусор в подвале и поврежденная теплоизоляция
В Набережных Челнах управляющая компания «Махалля» получила штраф в размере 100 тыс. рублей за неисполнение предписания жилищной инспекции.
Инспекторы выявили около десяти нарушений: сырость и мусор в подвале, неисправная запорная арматура трубопроводов, поврежденная теплоизоляция и захламленные места общего пользования. Компании было выдано предписание об устранении недостатков, однако УК проигнорировала все требования.
На судебном заседании представитель управляющей компании пытался добиться прекращения дела с аргументом о малозначительности нарушений.
Однако суд отклонил ходатайство.
