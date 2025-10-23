Новости общества

18:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах оштрафовали УК «Махалля» за игнорирование требований жилинспекции

15:28, 23.10.2025

Представитель управляющей компании добивался прекращения дела из-за малозначительности нарушений: сырость, мусор в подвале и поврежденная теплоизоляция

В Челнах оштрафовали УК «Махалля» за игнорирование требований жилинспекции
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Набережных Челнах управляющая компания «Махалля» получила штраф в размере 100 тыс. рублей за неисполнение предписания жилищной инспекции.

Инспекторы выявили около десяти нарушений: сырость и мусор в подвале, неисправная запорная арматура трубопроводов, поврежденная теплоизоляция и захламленные места общего пользования. Компании было выдано предписание об устранении недостатков, однако УК проигнорировала все требования.

Инна Серова / realnoevremya.ru

На судебном заседании представитель управляющей компании пытался добиться прекращения дела с аргументом о малозначительности нарушений.

Однако суд отклонил ходатайство.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также