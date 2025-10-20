«Пульс МСП 2025»: бизнес-среда в 2025 году продолжает перестраиваться

Авито и Корпорация МСП представили аналитический обзор «Пульс МСП 2025: вызовы, тренды и советы»

Технологическая компания Авито и Корпорация МСП презентовали первый выпуск аналитического обзора для малого и среднего бизнеса. Он находится в открытом доступе и охватывает все ключевые направления предпринимательства — от торговли и услуг до транспорта, недвижимости, оборудования и франчайзинга. Отдельное внимание уделено стремительно меняющимся подходам на рынке труда и инструментам, которые применяют успешные работодатели для эффективного найма и удержания сотрудников.

Вводная часть обзора подготовлена Корпорацией МСП и содержит свежие данные по микро-, малому и среднему бизнесу в различных разрезах, а также перечень основных трендов развития бизнеса. Среди них — цифровизация и автоматизация, активное вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, гибридный формат работы, адресная поддержка бизнеса и локальность.

Бизнес-среда в 2025 году продолжает перестраиваться: компании ищут устойчивые модели роста, оптимизируют издержки и все чаще используют цифровые инструменты и искусственный интеллект, чтобы быстрее адаптироваться к новым условиям.