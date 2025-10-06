Средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане выросла на 8% в сентябре

Наибольший рост цены за месяц зафиксирован у Changan CS35 Plus

Средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане в сентябре 2025 года достигла 2,87 млн рублей, что на 8% выше, чем в августе. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Авто.ру».

Наибольший рост цены за месяц зафиксирован у Changan CS35 Plus (+1,7%, до 2,63 млн рублей), Chery Arrizo 8 (+1,6%, до 3,05 млн рублей) и Tank 500 (+1,6%, до 7,53 млн рублей).

Однако на фоне общего роста некоторые модели стали доступнее. Больше всего подешевел рамный внедорожник Tank 300, его стоимость снизилась на 3,7% и составила 4,57 миллиона рублей. Также снизились цены на Omoda C5 (-3,3%, до 2,68 млн рублей) и Jaecoo J8 (-2,9%, до 4,85 млн рублей).

Аналитики отмечают оживление интереса покупателей на федеральном уровне после снижения ключевой ставки. Сокращение доли автомобилей прошлого года выпуска на складах и уменьшение скидок от производителей привели к росту средней стоимости новых автомобилей, особенно российских марок.

Средняя стоимость нового отечественного автомобиля в сентябре увеличилась на 71 тысячу рублей, достигнув 1,66 млн рублей — уровень, который наблюдался 24 месяца назад, в сентябре 2023 года.

Средняя стоимость китайского автомобиля также выросла до 3,59 млн рублей (+1,5% к августу). Эта цена также близка к уровню двухлетней давности, но все еще на 155 тыс. ниже пикового значения, зафиксированного в марте этого года.

