BMW проводит масштабный отзыв автомобилей из-за риска возгорания

Большое количество отозванных машин в Германии и США

Фото: Динар Фатыхов

Крупный немецкий автопроизводитель BMW отозвал большое количество своих автомобилей. Причиной стали выявленные проблемы со стартером, которые могут привести к возгоранию транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС на ссылкой на агентства DPA.

Сообщается, что в Германии отзыву подлежит около 136,5 тыс. автомобилей. В США масштаб проблемы ещё больше — там компания должна проверить 195 тыс. машин. Точное количество отзываемых автомобилей по всему миру компания BMW пока не раскрывает.

Проблема затронула ряд моделей, выпущенных с сентября 2015 года по сентябрь 2021 года. В том числе в Азии и европейских странах. Ранее компания Xiaomi отозвала более 100 тыс. электромобилей по причине некорректной работы системы определения критических ситуаций на дороге.

Наталья Жирнова