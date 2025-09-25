Новости общества

08:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до +12 градусов

07:00, 25.09.2025

Возможен небольшой и умеренный дождь

Сегодня в Татарстане ожидается до +12 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой и умеренный дождь, днем местами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с, днем местами порывами до 15 м/с. Утром температура составит около +9 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +7 до +12 градусов.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также