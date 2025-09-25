Сегодня в Татарстане ожидается до +12 градусов

Возможен небольшой и умеренный дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой и умеренный дождь, днем местами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с, днем местами порывами до 15 м/с. Утром температура составит около +9 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +7 до +12 градусов.

Галия Гарифуллина