Жители Удмуртии организовали нарколабораторию в бане, задержана курьер из Татарстана

Готовый мефедрон распространялся бесконтактным способом через закладки

Фото: Михаил Захаров

Полиция Удмуртии пресекла деятельность подпольной лаборатории по производству мефедрона, организованной двумя жителями республики. В ходе операции задержана также 18-летняя девушка из Татарстана, подозреваемая в роли наркокурьера, пишет «МВД МЕДИА».

По данным следствия, 28-летний мужчина и 21-летняя девушка нашли в мессенджере объявление о заработке через производство наркотиков. После связи с куратором им были выделены средства на покупку участка с постройками, предоставлены инструкции по изготовлению мефедрона и координаты тайников с прекурсорами.

На удаленном участке злоумышленники организовали нарколабораторию в бане, где и производили наркотик. Готовый мефедрон распространялся бесконтактным способом через закладки.

В ходе обысков полицейские изъяли более 1,3 кг мефедрона, 300 литров прекурсоров, реактивы, средства защиты и необходимое оборудование для производства.

В результате оперативных мероприятий у одного из тайников была задержана 18-летняя жительница Татарстана, подозреваемая в распространении наркотиков в качестве курьера.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Рената Валеева