В Афганистане запретили преподавать в университетах по книгам, написанным женщинами

Около 140 книг авторства женщин вошли в список из 679 изданий, признанных противоречащими шариату и правительственной политике

Фото: Екатерина Петрова

В Афганистане ввели запрет на использование в университетском преподавании книг, написанных женщинами. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на BBC.

Согласно новым правилам, около 140 книг авторства женщин вошли в список из 679 изданий, признанных противоречащими шариату и правительственной политике.

— Все книги, авторами которых являются женщины, не допускаются к использованию в преподавательской деятельности, — заявил источник BBC.

Кроме того, университетам запрещено преподавание 18 дисциплин, якобы противоречащих шариату, в том числе шести, посвященных вопросам, связанным с женщинами.

Несмотря на эти ограничения, афганские власти утверждают об уважении прав женщин в рамках «принятых в стране норм и традиций», как сообщает BBC.

Реальное время / realnoevremya.ru

В марте текущего года в провинции Кандагар был введен запрет на звучание женских голосов и публикацию обращений женщин в развлекательных программах на радио. С момента установления контроля над Афганистаном женщинам запретили появляться в публичных местах без чадры, мотивируя это необходимостью создания «исламской среды».

В 2022 году было приостановлено обучение девушек в афганских вузах, а затем был введен полный запрет на их присутствие в университетах. Женщин также отстранили от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях.

Рената Валеева