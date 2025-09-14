Александр Малькевич о выборах раиса в зоне СВО: «Бойцы не теряют связь с малой родиной»

По его словам, сегодня Татарстан задает в России патриотические тренды

Фото: Ринат Назметдинов

Открытие в зоне СВО избирательных участков для голосования за раиса Татарстана помогает бойцам сохранить связь со своей малой родиной, считает замруководителя рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.



— Важно, что герои — не только бойцы, но и строители, все представители республики— в рамках досрочного голосования [за раиса в зоне СВО] получили возможность проголосовать на главных выборах для Татарстана. Бойцы, которые несут службу в нескольких новых регионах, не теряют связь с малой родиной. Республика им помогает. Голосование — вершина той взаимосвязи, которая существует, — сказал он сегодня на пресс-конференции в Казани.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Малькевича, Татарстан сегодня во многом задает в России патриотические тренды.

— И потому что сегодня потрясающие патриотическая и гуманитарная площадки откроются, и потому что депутатом Госсовета республики является Герой России, легендарный Расим Баксиков. Участники СВО сейчас являются кандидатами в органы местного самоуправления, в том числе в Казгордуму. Даже музей СВО, который я посетил в Казани, — это все очень важные маркеры. Не удивлюсь, если такой комплексной истории нет нигде у нас, — подчеркнул спикер.

Напомним, освещать ход голосования в Татарстане будут порядка 94 СМИ и 470 журналистов. «Это рекорд», — заявил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.