В аэропорту Казани введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Меры безопасности начали действовать с 06:11

Международный аэропорт Казани временно не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале.



Ограничения начали действовать с 06:11 27 августа.



Как отмечается в публикации, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.



Дмитрий Зайцев