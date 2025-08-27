Новости общества

В аэропорту Казани введены ограничения на прием и выпуск самолетов

06:13, 27.08.2025

Меры безопасности начали действовать с 06:11

Международный аэропорт Казани временно не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

Ограничения начали действовать с 06:11 27 августа.

Как отмечается в публикации, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Дмитрий Зайцев

