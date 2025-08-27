В аэропорту Казани введены ограничения на прием и выпуск самолетов
Меры безопасности начали действовать с 06:11
Международный аэропорт Казани временно не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале.
Ограничения начали действовать с 06:11 27 августа.
Как отмечается в публикации, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
