Пенсионерка из Казани потеряла 9,5 млн рублей из-за телефонных мошенников

2,3 млн рублей она передала для «защиты» счетов, а еще более 7 млн рублей отдала с продажи недвижимости

Фото: Максим Платонов

В Казани произошло очередное крупное мошенничество с участием пожилой женщины. Жертвой аферистов стала пенсионерка, которая за три месяца лишилась большой суммы в 9,5 млн рублей.

Злоумышленники инициировали контакт с женщиной под видом сотрудников технической службы и выманили у нее комбинацию цифр. После этого в дело вступили якобы представители службы поддержки и Росфинмониторинга. Они убедили пенсионерку передать через курьера 2,3 миллиона рублей для «защиты» ее счетов.

Выяснив наличие у жертвы недвижимости, мошенники склонили ее к продаже квартиры, после чего получили еще более 7 млн рублей. Преступление было совершено под непрерывным контролем мошенников.

Лишь спустя некоторое время пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Наталья Жирнова