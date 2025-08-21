В Казани чиновница лишилась более 10 млн рублей из-за криптомошенников

После месячной переписки со злоумышленниками она согласилась вложить средства в криптовалюту

В Казани произошло очередное крупное мошенничество с участием криптовалютной биржи. Жертвой мошенников стала 53-летняя сотрудница муниципального учреждения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РТ в своем телеграм-канале.

Как сообщается, женщина в течение месяца получала в одном из мессенджеров сообщения с предложениями дополнительного заработка на криптовалютной бирже. После некоторого размышления она согласилась и начала сотрудничество.

В результате через криптообменник женщина перевела мошенникам более 10 млн. рублей. Большая часть этой суммы — 7 млн. рублей — была взята в кредит, а оставшиеся 3,27 млн. составили личные сбережения потерпевшей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Личности злоумышленников пока не установлены.

Недавно в Казани был зафиксирован ещё один случай мошенничества с применением манипуляций. Жертву напугали жалобой спецслужб на ее общение с зарубежными структурами, а также незаконно оформленным кредитом на ее имя.

Наталья Жирнова