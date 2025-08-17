Чайные церемонии пройдут в Казани на форуме «РОСТКИ»

Об этом сообщает оргкомитет форума

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В рамках выставки III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в Казани 18—19 августа, состоятся чайные церемонии, представляющие культуры Китая, Татарстана и России. Об этом сообщает оргкомитет форума.

— Участники деловой программы форума смогут совмещать полезные переговоры, договоренности и соглашения с приятным отдыхом в специальных чайных зонах с дегустацией элитных сортов чая, — говорится в сообщении.

Китайскую и русскую чайные зоны представит клуб чайной культуры «Мойчай.Ру», недавно открывший площадку в Казани. Проект занимается выращиванием экспериментальных сортов чая в Грузии, работает с аутентичным сырьем из Таиланда и создает новые сорта, такие как ГАБА-чай из Фуцзяня. Особое внимание уделяется русскому чайному наследию, в рамках которого выпускаются функциональные травяные сборы, спрессованные в плитки по традициям XIX века.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Татарская чайная зона будет представлена рестораном «Туган Авылым», где гости смогут попробовать традиционные татарские сладости, такие как чак-чак и талкыш-калеве, а также приобрести сувениры.

— Чайный рынок сегодня — это динамично растущая индустрия. Компании и предприниматели отрасли представят лучшие сорта чая, а гости смогут попробовать их и окунуться в историю и культуру чая. На нашей площадке будет представлено более 400 видов чая и трав со всего мира, а также авторские напитки, созданные с глубоким пониманием чайного искусства, — отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Форум «РОСТКИ» является ежегодной платформой для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Ожидается, что в нем примут участие более 10 тысяч человек из 32 стран, включая правительственные делегации и более 200 компаний из Китая. В программе форума запланировано около 100 мероприятий, включая 70 деловых сессий, и подписание более 20 соглашений.

Рената Валеева