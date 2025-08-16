В Казани приостановили деятельность кафе «Шаурма и шашлык» из-за санитарных нарушений

В двух отобранных пробах смывов с объектов окружающей среды была обнаружена кишечная палочка

В Казани приостановили деятельность кафе «Шаурма и шашлык» по адресу: ул. Серова, 6б из-за санитарных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

нарушение поточности и несоблюдение технологических процессов, отсутствуют условия для приготовления блюд из продовольственного сырья;

недостаточное количество технологического оборудования и необходимого набора производственных цехов;

нарушение режима мытья столовой посуды;

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений;

допущение до работы сотрудников без сведений о прохождении медицинского смотра;

использование в приготовлении блюд продуктов питания без маркировки, прием продовольственного сырья и пищевых продуктов без сопроводительных документов.

Кроме того, не был организован производственный лабораторный контроль и не проводились мероприятия по дезинсекции и дератизации. С реализации сняли 14 партий пищевой продукции общим весом 60 кг. В двух отобранных пробах смывов с объектов окружающей среды была обнаружена кишечная палочка.





— На индивидуального предпринимателя по выявленным нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, помещения опечатаны, материалы переданы в суд. Судом принято решение о запрете деятельности предприятия общественного питания «Шаурма и шашлык» сроком на 30 суток, — добавили в Роспотребнадзоре.

Галия Гарифуллина