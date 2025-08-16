В Казани приостановили деятельность кафе «Шаурма и шашлык» из-за санитарных нарушений
В двух отобранных пробах смывов с объектов окружающей среды была обнаружена кишечная палочка
В Казани приостановили деятельность кафе «Шаурма и шашлык» по адресу: ул. Серова, 6б из-за санитарных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.
В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:
- нарушение поточности и несоблюдение технологических процессов, отсутствуют условия для приготовления блюд из продовольственного сырья;
- недостаточное количество технологического оборудования и необходимого набора производственных цехов;
- нарушение режима мытья столовой посуды;
- неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений;
- допущение до работы сотрудников без сведений о прохождении медицинского смотра;
- использование в приготовлении блюд продуктов питания без маркировки, прием продовольственного сырья и пищевых продуктов без сопроводительных документов.
