В Казани стартует конкурс на должности руководителей спортивных учреждений

Обязательное условие — пятилетний стаж работы

Фото: Реальное время

Комитет физической культуры и спорта Казани объявил о начале конкурсного отбора кандидатов в резерв управленческих кадров для назначения на руководящие должности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города. Об этом стало известно на официальном портале ОМС Казани.

Конкурс проводится в целях формирования резерва управленческих кадров в области физической культуры и спорта города.

К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, имеющие высшее образование (бакалавриат или специалитет) по профилю деятельности. Также допускается наличие высшего образования и профессиональной переподготовки в сфере физкультуры и спорта.

Обязательное условие — пятилетний стаж работы на руководящих должностях или на позициях специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Документы можно подать с 19 по 27 августа 2025 года.

Наталья Жирнова