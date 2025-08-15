Продовольственная корзина Татарстана подешевела: июль принес снижение цен на базовые продукты

Фото: Реальное время

Цены на основные группы продовольствия в Татарстане продолжают демонстрировать положительную тенденцию снижения. Согласно данным оперативной статистики, опубликованным на 11 августа 2025 года, значительная часть продуктовых групп зафиксировала отрицательную динамику роста.

Особенно резкое снижение наблюдалось среди овощей и фруктов, традиционно демонстрирующих сезонные колебания цен. Например, картофель стал дешевле на 11,1%, капуста упала в цене на 10,8%. Стоимость моркови сократилась на 8,36%, помидоры стали доступнее на 5,82%. Среди фруктов заметно снизились цены на яблоки (минус 3,35%) и бананы (минус 2,88%).

Среди молочных продуктов наблюдаются разнонаправленные тенденции. Масло сливочное стало значительно дешевле, потеряв в цене 1,61%. Вместе с тем творог подорожал на скромные 0,78%, молоко пастеризованное потеряло 0,24%, а цена сыра осталась практически неизменной.

В группе мясных изделий отмечаются умеренный рост цен на сосиски и сардельки (+0,48%), незначительное повышение цен на курицу и свинину и небольшое снижение цен на говядину и баранину.

Хлебобулочные изделия и крупы показывают относительную стабильность: цена хлеба и макарон колеблется вокруг отметки в 1%, рис потерял в цене 0,75%, гречка прибавила чуть больше одного процента.

Отдельно отмечается стабилизация цен на сахар-песок и чай, стоимость которых практически не изменилась.

Дмитрий Зайцев