Мэр Бугульмы предупредил о фейковом аккаунте от своего имени

«Не переходите по сомнительным ссылкам, не отправляйте личную информацию и не ведитесь на просьбы от моего имени», — написал Фаттахов

Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов сообщил о появлении фейкового аккаунта, который использует его имя и фото для обмана людей. Он подчеркнул, что никаких дополнительных страниц не создавал и все официальные новости публикуются только в этом канале.

Фаттахов призвал жителей быть внимательными: «Не переходите по сомнительным ссылкам, не отправляйте личную информацию и не ведитесь на просьбы «от моего имени».

Если вы заметите подделку, сообщите об этом и отправьте жалобу.

Анастасия Фартыгина