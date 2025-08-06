Резидент ОЭЗ «Алабуга» выплатил более 20 миллионов рублей долгов по зарплате

Речь идет о производителе шампиньонов ООО «Айджиэс Агро»

Резидент особой экономической зоны «Алабуга» — производитель шампиньонов ООО «Айджиэс Агро» выплатил долг по зарплате перед 146 работниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.



Работа по восстановлению трудовых прав велась в рамках деятельности Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения и труда, а также Координационного совета по оплате труда и уровню жизни при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По данным, опубликованным на официальном сайте завода, компания называет себя крупнейшим агрокомплексом Татарстана по выращиванию шампиньонов и производству компоста 3 фазы.

Завод открылся в 2016 году. В мероприятии принимали участие глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Елабужского муниципального района Геннадий Емельянов, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, а также представители различных министерств и ведомств республики.

Дмитрий Зайцев