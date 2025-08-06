УФАС Татарстана подозревает «Ренна-холдинг» в недобросовестной конкуренции из-за «Алексеевского»

Спор возник из-за использования бренда «Алексеевское»

Фото: Мария Зверева

Татарстанское УФАС выявило признаки недобросовестной конкуренции в споре между Алексеевским молочным заводом из Татарстана и московским «Ренна-холдингом» из-за использования бренда «Алексеевское».

«Ренна-холдинг», владеющий ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» в селе Алексеевка Белгородской области, направил Алексеевскому молочному заводу претензию с требованием прекратить использование обозначения «Алексеевское» и выплатить компенсацию в размере 5 млн рублей. Холдинг утверждает, что татарстанский завод использует наименование, схожее до степени смешения с брендом белгородского предприятия. Помимо прекращения использования наименования, «Ренна-холдинг» требует изъятия из продажи и уничтожения за свой счет продукции татарстанского производства.

Однако Татарстанское УФАС, изучив обстоятельства дела, пришло к выводу, что как у татарстанского, так и у белгородского предприятия, название отражает географическое происхождение продукции — село Алексеевка и Алексеевский район. Упаковки товаров визуально отличаются цветовой гаммой, шрифтами и используемыми изображениями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Антимонопольный орган также отметил, что потребители не могут быть введены в заблуждение относительно места производства молочной продукции, так как отсутствуют факты, свидетельствующие о копировании бренда. В связи с этим действия «Ренна-холдинг» квалифицированы Татарстанским УФАС как давление на конкурента с целью получения компенсации, что расценивается как недобросовестная конкуренция. Кроме того, установлено, что предприятия под названием «Алексеевское» действуют и в других регионах России.

Рената Валеева