В Великобритании продажи книг Джейн Остин достигли максимума за 15 лет

За первые 28 недель 2025 года было продано более 78 тыс. экземпляров книг Остин

Продажи романов Джейн Остин в Великобритании выросли до самого высокого уровня за последние 15 лет, пишет The Bookseller. По данным NielsenIQ BookData, за первые 28 недель 2025 года было продано более 78 тыс. экземпляров книг Остин. В 2024 году за аналогичный период продажи составили 64 тыс., в 2023-м — около 60 тыс. Рост связывают с празднованием 250-летия со дня рождения писательницы.

Издательства, культурные учреждения и музеи используют юбилей, чтобы привлечь внимание к классике. Издательство Folio Society представило лимитированное подарочное издание всех романов Остин по цене 925 фунтов стерлингов. Продажи стартуют 9 сентября. Книги оформлены вручную, обложки выполнены из хлопка и жаккардового шелка, иллюстрации — в технике ксилографии и линогравюры. Издание выйдет ограниченным тиражом, аналогичные издания ранее продавались менее чем за четыре часа. Некоторые полностью раскупались за шесть минут. По словам представителей издательства, среди покупателей много молодых читателей, которые копят деньги на покупку таких книг.

Спрос на коллекционные издания растет. Издательство Vintage выпускает 18 новых «Коллекционных классиков» с мраморными форзацами и окрашенными обрезами, включая произведения Остин. Издательство August Books переиздает биографию Остин авторства Элизабет Дженкинс. Британская библиотека выпустит факсимиле «Гордости и предубеждения». В декабре выходит книга «Рождественские убийства Остин» от Penguin Michael Joseph.

Эксперты связывают рост интереса к классике с соцсетями. Некоторые пользователи воспринимают книги как коллекционные предметы, сравнивая их с виниловыми пластинками. Один из недавних хитов — роман «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер, популярный на платформе BookTok.

Важную роль в популярности Остин играют культурные инициативы. Дом Джейн Остин в деревне Чоутон провел три фестиваля, два еще планируются до конца года. Также проходят регулярные экскурсии, встречи, подкасты и презентации новых книг. Одним из самых популярных событий стал день переодеваний 19 июля, когда сотни человек пришли в костюмах эпохи Регентства. Видео с мероприятия быстро распространилось в интернете. Также в доме проходят чтения в гостиной, где Остин впервые представила «Гордость и предубеждение» своей семье.

Особняк Чатсуорт, вдохновивший описание поместья Пемберли в романе, проводит показы экранизаций, лекции, чаепития и занятия по вышивке. Дополнительные билеты на показы распродали за неделю. Публика активно участвует в мероприятиях, связанных с эпохой, в которой жила писательница.

В Чоутон-хаусе, где жил брат Остин, открылась выставка «Сестры по перу: Джейн Остин, влияние, наследие». Она посвящена писательницам той же эпохи. Организаторы подчеркивают, что Остин была частью широкой литературной среды. Выставку посетили гости из разных стран.

Сотрудники музеев и организаторы мероприятий отмечают, что интерес к Джейн Остин стабильно высокий. По их словам, новые поколения ищут собственное представление о писательнице. Специалисты считают, что образ Остин и интерес к ее творчеству перерастают в культурный феномен.

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Екатерина Петрова