Издательство «Бумкнига» прекращает сотрудничество с сетью «Читай-город — Буквоед»

Причиной стали перебои с оплатой со стороны книжной сети

Фото: Максим Платонов

Независимое издательство «Бумкнига», которое специализируется на выпуске комиксов, прекращает работу с книжной сетью «Читай-город — Буквоед». Об этом сообщил директор издательства Дмитрий Яковлев в телеграм-канале «Бумкниги». Он пояснил, что ранее сотрудничество с сетью шло через посредника, поскольку на старте деятельности «Бумкнига» была слишком мала для прямых поставок. Позже посредник стал гарантом платежей, но перестал выполнять эту функцию.

«Он уже не гарант — ему тоже перестали платить», — написал Яковлев. По его словам, сеть в это время делает ребрендинг магазинов и инвестирует в него значительные средства, но при этом «за книги платить не очень-то и хочет». Издательство надеется получить оплату хотя бы за уже проданные книги. «Сумма там накопилась приличная», — добавил он.

В комментарии «Реальному времени» Яковлев уточнил, что перебои с выплатами начались с 2025 года. По его словам, задолженность превысила миллион рублей. При этом он затруднился оценить, сколько экземпляров книг «Бумкниги» сейчас находится в рознице сети.

Магазин «Читай-город» после ребрендинга. Алина Бицутина / Предоставлено пресс-службой «Читай-город»

Пресс-служба «Читай-города» подтвердила, что сеть не работает с издательством напрямую. Вся коммуникация и финансовые расчеты идут через посредника, чье имя не раскрывается, поскольку переговоры по спорным книгам продолжаются. «Остатки книг издательства в сети минимальны — речь о десятках штук на всю сеть и склад», — сообщили в компании.

Издательство Ad Marginem также работает с «Читай-городом» напрямую, но заявляет о сложных условиях. «Платят вовремя, но берут очень мало и только в интернет-магазин. В сети мы представлены единичными позициями», — прокомментировал представитель издательства. Он отметил, что сеть требует «очень большие скидки», на которые издательство не согласно. Переговоры о новых условиях идут уже полгода.

Главный редактор издательства «Абрикобукс» Людмила Никитина сообщила, что они сотрудничают с «Читай-городом» через посредника — компанию МБК. По ее словам, ситуация с платежами у них стабильна: «Соотношение платежей к товарному запасу — около 9—10 месяцев. То есть оборачиваемость с момента отгрузки до поступления оплаты составляет 9—10 месяцев по отчетам».

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Екатерина Петрова