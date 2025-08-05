Следствие просит ареста экс-начальника отдела Гостехнадзора по Альметьевскому району
Ему предъявили обвинение в получении взяток за выдачу прав трактористам
В Татарстане задержали бывшего начальника отдела Гостехнадзора Татарстана по Альметьевску и Альметьевскому району Рамиля Закирова. По версии источников «Реального времени», экс-чиновник получил через посредников около 400 тысяч рублей за выдачу прав трактористам без обучения.
Всего в деле фигурирует семь эпизодов, совершенных в период с лета 2022-го до зимы 2025 года. Следствие выступило с ходатайством о заключении Закирова под стражу.
Накануне он написал заявление на увольнение из ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров — Татнефть».
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