Супруга американского писателя Пола Остера, Сири Хустведт, выпустит мемуары о жизни и смерти своего мужа

Книга выйдет в Великобритании и странах Содружества, кроме Канады, 5 мая 2026 года

Сири Хустведт и Пол Остер. Фото: скриншот с сайта The Guardian

Издательство Sceptre, которое входит в Hodder & Stoughton, приобрело права на книгу Сири Хустведт Ghost Stories. Книга выйдет в Великобритании и странах Содружества, кроме Канады, 5 мая 2026 года. Одновременно Sceptre переиздаст предыдущие книги Хустведт с новыми обложками от дизайнера Джона Грэя. Североамериканские права на книгу приобрело издательство Simon & Schuster.

Книга охватывает 43 года отношений Хустведт и писателя Пола Остера. В тексте описаны их встреча в Нью-Йорке, совместная жизнь, болезнь Остера и его смерть в 2024 году от онкологического заболевания. В Ghost Stories включены последние письма Остера к его внуку Майлзу, написанные незадолго до смерти. Также в книге есть письма Хустведт друзьям, где она делилась новостями о состоянии Остера, и ее воспоминания о жизни с ним. Издательство назвало книгу свидетельством личной утраты и хроникой последних лет, в том числе смерти пасынка Хустведт и внучки. Книга, по словам редакции, показывает, как горе искажает восприятие времени, как повседневность сохраняет следы утраченной близости и как физически ощущается отсутствие любви.

Хустведт уточнила, что текст Остера — это не приложение к ее воспоминаниям, он органично встроен в структуру книги. Она объяснила, что мемуары построены на ощущении привязанности, диалоге и соавторстве, поэтому важно было включить его текст в основной рассказ. Эксперты считают публикацию Ghost Stories значимым событием как для читателей, следивших за творчеством Остера и Хустведт, так и для исследователей современной прозы.

Сири Хустведт — автор семи романов, пяти эссеистических сборников, одной книги стихов и мемуаров. Ее работы выдвигались на Букеровскую премию и Women’s Prize, а также удостаивались ряда литературных наград, включая премию Los Angeles Times Book Prize.

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Екатерина Петрова