В Дрожжановском районе Татарстана погиб мотоциклист в столкновении с грузовиком

Мотоциклист на Honda Integra ZX, 1996 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes

В Дрожжановском районе Татарстана мотоциклист на Honda Integra ZX, 1996 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, за рулем которого находился водитель 1968 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

В результате аварии мотоциклист получил серьезные травмы и скончался на месте.

Ранее в Лениногорском районе Татарстана произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли два человека. Авария случилась сегодня около 08:00 на автодороге Альметьевск — Бугульма.

Напомним, что с января этого года в Татарстане зафиксировали 1 750 ДТП. В них погиб 161 человек, пострадали еще 2 132.



Анастасия Фартыгина