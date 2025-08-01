Еврокомиссия отвергла сбор платы с Big Tech и подготовит Digital Networks Act

Идею платы за трафик признали нерешающей, комплексный закон представят в ноябре 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Еврокомиссия сообщила, что предложение об обложении крупных технологических компаний платой за сетевой трафик не является жизнеспособным решением для финансирования развертывания 5G и широкополосного доступа. Представитель исполнительного органа отметил, что операторы связи давно добиваются участия Big Tech в покрытии затрат, но сборы за трафик признали похожими на «интернет-налог» и не решающими проблему финансирования сетей.

Решение подтвердило соглашение, достигнутое между ЕС и США 28 июля, и опирается на выводы руководящего документа, опубликованного Еврокомиссией в феврале 2024 года. При этом освобождение от платы распространяется не только на американские компании, но и на всех участников рынка.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия представит законопроект Digital Networks Act с более комплексным подходом к поддержке развития цифровой инфраструктуры без использования отдельного механизма платы за трафик. Ожидается, что новый закон усилит стандарты и ускорит развертывание сетей за счет прямых инвестиций и стимулирования конкуренции.

Ранее комиссия также отказалась от идеи взимать плату с технологических фирм за расходы на контроль соблюдения положений DMA. По словам руководителя блока по технологическому суверенитету, планов на введение подобных сборов нет и соответствующие предложения на данный момент не разрабатываются.

Артем Гафаров