Atos зафиксировал падение выручки и подтвердил прогноз на 2025 год

Полугодовая выручка упала до 4 млрд евро, а чистый долг вырос до 1,68 млрд евро

Фото: Артем Дергунов

Atos сообщил, что выручка за первое полугодие снизилась до 4 млрд евро против почти 5 млрд годом ранее из-за слабой активности во Франции и сложной рыночной конъюнктуры, однако подтвердил цель на 2025 год в 8,5 млрд евро. Группа по-прежнему рассчитывает завершить продажу подразделения Advanced Computing государству в первой половине 2026 года.

Генеральный директор Филипп Саль отметил, что планы по продаже подразделения Mission Critical Systems отложены, поскольку компания рассчитывает на рост заказов в связи с увеличением оборонных расходов в Европе. По его словам, переговоры с потенциальными покупателями находятся на ранней стадии, но перспективы для подразделения выглядят обнадеживающими.

Объем заказов сократился примерно на 300 млн евро, до 3,3 млрд евро, однако показатель book-to-bill вырос до 83% против 73% годом ранее, что указывает на повышение вероятности покрытия новых заказов. Atos также сократил число контрактов с маржой ниже 5% до трех вместо семи, снизив негативное влияние на операционную прибыль до 16 млн евро против 52 млн в прошлом году.

Чистый долг компании по состоянию на конец июня вырос до 1,68 млрд евро с 1,24 млрд на конец прошлого года. Atos напомнил о своей четырехлетней программе восстановления и подтвердил цель достичь 10 млрд евро выручки к 2028 году.

Артем Гафаров