Жители Татарстана удостоены госнаград Российской Федерации
За вклад в развитие науки звание «Заслуженный деятель науки России» присвоено доктору наук, проректору по научной деятельности КФУ Дмитрию Таюрскому
Указом президента России Владимира Путина ряд жителей Татарстана удостоены высоких государственных наград за достижения в различных областях. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Директор нефтегазохимического комплекса «Татнефти» Азат Бикмурзин удостоен почетного звания «Заслуженный химик России». За вклад в развитие науки звание «Заслуженный деятель науки России» присвоено доктору наук, проректору по научной деятельности КФУ Дмитрию Таюрскому.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены начальник отдела центра промышленной и экологической безопасности ПАО «Татнефть» Руслан Ахметов и заместитель гендиректора — финансовый директор ПАО «КАМАЗ» Андрей Максимов.
Ордена «За доблестный труд» удостоились бурильщик капитального ремонта скважин ООО «КРС-Сервис» Василий Серебрянников и начальник цеха предприятия буровых работ ООО «Татбурнефть» Локман Хаматов.
За многолетний труд и высокий профессионализм звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России» удостоены:
- мастер нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» Леонид Алаев;
- начальник отдела подземного ремонта скважин ПАО «Татнефть» Игорь Бабич;
- начальник Прикамского цеха подземного ремонта скважин ПАО «Татнефть» Валерий Потехин.
В сфере пищевой индустрии звание «Заслуженный работник пищевой индустрии России» получил директор филиала ООО «Азбука сыра», Мамадышский завод — Максут Ахметшин.
21 июля Путин подписал указ о награждении жителей Татарстана государственными наградами. Среди награжденных — супружеская пара, получившая медали ордена «Родительская слава», а также высокопрофильные государственные деятели.
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