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Жители Татарстана удостоены госнаград Российской Федерации

19:51, 31.07.2025

За вклад в развитие науки звание «Заслуженный деятель науки России» присвоено доктору наук, проректору по научной деятельности КФУ Дмитрию Таюрскому

Жители Татарстана удостоены госнаград Российской Федерации
Фото: Динар Фатыхов

Указом президента России Владимира Путина ряд жителей Татарстана удостоены высоких государственных наград за достижения в различных областях. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Директор нефтегазохимического комплекса «Татнефти» Азат Бикмурзин удостоен почетного звания «Заслуженный химик России». За вклад в развитие науки звание «Заслуженный деятель науки России» присвоено доктору наук, проректору по научной деятельности КФУ Дмитрию Таюрскому.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены начальник отдела центра промышленной и экологической безопасности ПАО «Татнефть» Руслан Ахметов и заместитель гендиректора — финансовый директор ПАО «КАМАЗ» Андрей Максимов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Ордена «За доблестный труд» удостоились бурильщик капитального ремонта скважин ООО «КРС-Сервис» Василий Серебрянников и начальник цеха предприятия буровых работ ООО «Татбурнефть» Локман Хаматов.

За многолетний труд и высокий профессионализм звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России» удостоены:

  • мастер нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» Леонид Алаев;
  • начальник отдела подземного ремонта скважин ПАО «Татнефть» Игорь Бабич;
  • начальник Прикамского цеха подземного ремонта скважин ПАО «Татнефть» Валерий Потехин.

В сфере пищевой индустрии звание «Заслуженный работник пищевой индустрии России» получил директор филиала ООО «Азбука сыра», Мамадышский завод — Максут Ахметшин.

21 июля Путин подписал указ о награждении жителей Татарстана государственными наградами. Среди награжденных — супружеская пара, получившая медали ордена «Родительская слава», а также высокопрофильные государственные деятели.

Рената Валеева

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