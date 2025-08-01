Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков

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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка +15 градусов, на западе +19 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +26 до +31 градуса, в Казани — от +28 до +30 градусов.

Галия Гарифуллина