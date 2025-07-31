Экс-гендиректор VK Борис Добродеев возглавил студию «Леста», издающую «Мир танков»

Он заверил, что в планах нет сокращений или закрытия проектов. Вместо этого «Леста» сосредоточится на «агрессивном найме» и сохранении общественных инициатив

Борис Добродеев, бывший гендиректор VK, стал новым главой игровой студии «Леста», которая издает в России популярные игры «Мир танков» и «Мир кораблей». Он сообщил об этом в интервью РБК.

Добродеев возглавил компанию, которая теперь управляется через новое юрлицо АО «Айти Технологии». Это решение было принято Росимуществом в середине июля. В его задачи входит не только сохранение текущих проектов, но и активный набор новых сотрудников.

— Операционная деятельность «Лесты» продолжается, и мы выполняем все обязательства перед игроками и партнерами, — уточнил Добродеев. Он подчеркнул, что компания будет активно развивать свою стратегию, подтверждающую ее лидерство в игровой индустрии.

Добродеев также добавил, что «Мир танков» и «Мир кораблей» — это не просто игры, а важная часть культурного кода для миллионов людей. Он заверил, что в планах компании нет сокращений или закрытия проектов. Вместо этого «Леста» сосредоточится на «агрессивном найме» и сохранении общественных инициатив.

В августе студия отметит 15-летие «Мира танков» обновлением под названием «Разворот», которое улучшит «качество жизни» игроков.

Анастасия Фартыгина