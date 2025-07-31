Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку

Палуцкас оказался в центре скандала из-за получения кредита в банке для своей компании, что вызвало вопросы о его этичности

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил о своей отставке. Он сообщил об этом президенту Гитанасу Науседе по телефону. Президент подтвердил информацию и отметил, что поддерживает решение премьера, пишет ТАСС.

Палуцкас оказался в центре скандала из-за получения кредита в банке для своей компании, что вызвало вопросы о его этичности. Кроме того, в 2012 году он был осужден за злоупотребление служебным положением, получив два года условно и штраф в размере €16,5 тыс.

Также в прошлом он пытался оформить земельный участок на территории государственного леса для строительства, но прокуратура остановила этот процесс. В последние годы его родственники получили европейский грант для бизнеса с помощью его влияния.

Анастасия Фартыгина