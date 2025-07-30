Ветераны СВО могут бесплатно научиться востребованной профессии

Сбер совместно с фондом «Защитники Отечества» запускает онлайн-программы переквалификации

Сбер совместно с фондом «Защитники Отечества» запускает онлайн-программы переквалификации: «Менеджер проектов», «Аналитик данных», «Предприниматель на маркетплейсах» и др. Формирование учебных групп осуществляется при поддержке фонда «Защитники Отечества».

Анна Цивилева, статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества»:

«Совместные программы фонда «Защитники Отечества» и Сбера в сферах обучения и трудоустройства находят отклик у наших героев: они хотят получать знания и иметь востребованную работу. Для многих ветеранов новая профессия — большой шаг к тому, чтобы уверенно двигаться дальше. Важно, что обучение проходит в онлайн-формате — это удобно для ветеранов с тяжелыми травмами. Новые программы позволят защитникам обрести навыки в актуальных отраслях».

Учащихся поддержат кураторы, а специалисты образовательного провайдера проконсультируют по вопросам карьерных траекторий. Обучение бесплатное и проводится по таким онлайн-программам, как:

«Менеджер проектов» (рассчитана на 5 месяцев) — обучение основам проектного управления, в том числе в сфере технологий, гибкой методологии Agile и управления рисками, мягким навыкам и культуре решения неопределенных задач. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

«Аналитик данных» (6 месяцев) — включает основы аналитики, статистики, визуализации данных и библиотеки Python для анализа данных, SQL и работу с базами данных, метрики, гипотезы и точки роста. По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.

«Предприниматель на маркетплейсах» (6 месяцев) — обучение основам продвижения на маркетплейсах и созданию своего дела в этой сфере. По окончании программы выдается удостоверение о повышении квалификации.

Требования к участникам программ: возраст от 18 лет, среднее профессиональное или высшее образование, удостоверение ветерана боевых действий, сопровождение фонда «Защитники Отечества».

Анна Забелина, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Наши курсы позволяют освоить современные востребованные профессии, необходимые рынку труда сегодня. Мы предлагаем удобный формат дистанционного обучения, благодаря которому осваивать знания можно в комфортных условиях дома. Получив навыки, участники программы смогут уверенно войти в мир современных профессий и реализовать себя».

Чтобы принять участие, нужно выбрать программу, сообщить о своем желании обучаться по ней социальному координатору в филиал фонда, в котором ветеран состоит на сопровождении. После этого участник получит ссылку на входное испытание для определения мотивации к обучению. Далее предполагается прохождение вступительного испытания на онлайн-платформе Нетологии (18+), задействованной в проекте в качестве образовательного провайдера.

