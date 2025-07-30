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Эпицентр землетрясения на Камчатке обнаружили в Тихом океане

10:02, 30.07.2025

Из-за этого землетрясения на побережье Гавайев обрушились волны цунами

Эпицентр землетрясения на Камчатке обнаружили в Тихом океане
Фото: Реальное время

На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр находился в Тихом океане на глубине 17 километров, в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, сообщил представитель экстренных служб РИА «Новости».

Из-за этого землетрясения на побережье Гавайев обрушились волны цунами. Местные экстренные службы подтвердили информацию о том, что «волны цунами достигли берегов Гавайев».

Напомним, что землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за всю историю инструментальных наблюдений.

Анастасия Фартыгина

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