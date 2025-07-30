Эпицентр землетрясения на Камчатке обнаружили в Тихом океане
Из-за этого землетрясения на побережье Гавайев обрушились волны цунами
На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр находился в Тихом океане на глубине 17 километров, в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, сообщил представитель экстренных служб РИА «Новости».
Из-за этого землетрясения на побережье Гавайев обрушились волны цунами. Местные экстренные службы подтвердили информацию о том, что «волны цунами достигли берегов Гавайев».
Напомним, что землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за всю историю инструментальных наблюдений.
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