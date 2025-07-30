Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за всю историю инструментальных наблюдений

Губернатор региона предупредил о возможных продолжительных афтершоках

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 — самое мощное за всю историю наблюдений. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

— Это сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение, — отметил он в своем Telegram-канале. Губернатор также предупредил о возможных продолжительных афтершоках.

Напомним, что в результате одного из них в Елизовском районе Камчатки произошло цунами высотой 3-4 метра, которое затопило порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие. Жителей Северо-Курильска эвакуировали на возвышенности.



Анастасия Фартыгина