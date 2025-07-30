Антимонопольный орган Бразилии начал проверку Microsoft из-за жалобы Opera

Opera заявила, что Microsoft навязывает пользователям Edge и Copilot, ограничивая конкуренцию и доступ к альтернативным браузерам

Антимонопольный регулятор Бразилии (CADE) начал предварительную проверку в отношении Microsoft после жалобы от норвежской компании Opera. По данным Reuters, речь идет о возможном нарушении правил конкуренции: Microsoft обвиняют в том, что она злоупотребляет положением на рынке, продвигая свой браузер Edge и ИИ-сервис Copilot в ущерб сторонним разработчикам.

В частности, в жалобе утверждается, что Microsoft затрудняет пользователям возможность смены браузера по умолчанию в операционной системе Windows. Кроме того, Opera указывает на агрессивное продвижение встроенного Copilot, что, по мнению компании, снижает привлекательность альтернативных решений. Представители Opera назвали действия Microsoft «препятствием для справедливой конкуренции», особенно на фоне роста интереса к ИИ-сервисам и инструментам.

CADE подтвердил получение жалобы и сообщил о начале анализа, который может привести к официальному расследованию. В случае выявления нарушений Microsoft может грозить штраф или предписание об изменении бизнес-практик на бразильском рынке. В самой Microsoft на момент публикации комментариев не дали.

Это не первый случай, когда Microsoft сталкивается с обвинениями в антиконкурентных действиях. Ранее компания уже была объектом расследований в ЕС и США по схожим вопросам, связанным с интеграцией собственных сервисов в продукты Windows.

Артем Гафаров