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Системы ПВО уничтожили 54 беспилотника над российскими регионами и морями

08:06, 26.07.2025

Об этом сообщили в Минобороны

Системы ПВО уничтожили 54 беспилотника над российскими регионами и морями
Фото: Дарья Пинегина

За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом регионов России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Согласно предоставленным данным, российские военные сбили:

  • 24 беспилотника над Брянской областью;
  • 12 над Ростовской областью;
  • 6 над Крымом;
  • 4 над акваторией Азовского моря;
  • 3 над акваторией Черного моря;
  • по 2 над Орловской областью и Тульской областью;
  • 1 над Белгородской областью.

В Минобороны подчеркнули, что в ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

Рената Валеева

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