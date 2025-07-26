Системы ПВО уничтожили 54 беспилотника над российскими регионами и морями

Об этом сообщили в Минобороны

Фото: Дарья Пинегина

За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом регионов России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Согласно предоставленным данным, российские военные сбили:

24 беспилотника над Брянской областью;

12 над Ростовской областью;

6 над Крымом;

4 над акваторией Азовского моря;

3 над акваторией Черного моря;

по 2 над Орловской областью и Тульской областью;

1 над Белгородской областью.

В Минобороны подчеркнули, что в ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

Рената Валеева