Системы ПВО уничтожили 54 беспилотника над российскими регионами и морями
Об этом сообщили в Минобороны
За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом регионов России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в официальном сообщении ведомства.
Согласно предоставленным данным, российские военные сбили:
- 24 беспилотника над Брянской областью;
- 12 над Ростовской областью;
- 6 над Крымом;
- 4 над акваторией Азовского моря;
- 3 над акваторией Черного моря;
- по 2 над Орловской областью и Тульской областью;
- 1 над Белгородской областью.
В Минобороны подчеркнули, что в ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.
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