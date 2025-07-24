Российские силы нанесли удар по военно-промышленному комплексу Украины
Групповой удар по объектам нанесли с помощью оружия большой дальности и беспилотников
Военные силы РФ нанесли групповой удар по военно-промышленному комплексу Украины и энергокомплексу, которые обеспечивают деятельность ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты в результате группового удара были поражены оружием высокой дальности и беспилотниками.
Ранее сообщалось, что над регионами России за ночь сбили 39 БПЛА.
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