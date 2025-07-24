Российская ПВО перехватила 39 украинских беспилотников за ночь

БПЛА ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей, а также над Краснодарским краем

Фото: Дарья Пинегина

За минувшую ночь российская ПВО перехватила и уничтожили 39 БПЛА самолетного типа в небе над Россией. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей, а также над Краснодарским краем.

Утром 24 июля были уничтожены три украинских беспилотника над территорией Крыма и один над территорией Белгородской области.

Ранее в Татарстане объяснили разницу между режимами «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА».

Дарья Сайфиева