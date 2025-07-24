Российская ПВО перехватила 39 украинских беспилотников за ночь
БПЛА ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей, а также над Краснодарским краем
За минувшую ночь российская ПВО перехватила и уничтожили 39 БПЛА самолетного типа в небе над Россией. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей, а также над Краснодарским краем.
Утром 24 июля были уничтожены три украинских беспилотника над территорией Крыма и один над территорией Белгородской области.
Ранее в Татарстане объяснили разницу между режимами «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА».
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