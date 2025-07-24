В России за сутки потушено 40 лесных пожаров в 18 регионах

Работы по тушению 60 пожаров в 13 регионах продолжаются

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За прошедшие сутки в России потушили 40 лесных пожаров в 18 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 60 пожаров в 13 регионах.



В борьбе с огнем задействовано 2 479 человек, 315 единиц техники и 33 воздушных судна. 77 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.



Помощь Красноярскому краю и Иркутской области в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 83 работника ФБУ «Авиалесоохрана».



В 4 регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 56 регионах.



Дарья Сайфиева