В России за сутки потушено 40 лесных пожаров в 18 регионах
Работы по тушению 60 пожаров в 13 регионах продолжаются
За прошедшие сутки в России потушили 40 лесных пожаров в 18 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 60 пожаров в 13 регионах.
В борьбе с огнем задействовано 2 479 человек, 315 единиц техники и 33 воздушных судна. 77 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.
Помощь Красноярскому краю и Иркутской области в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 83 работника ФБУ «Авиалесоохрана».
В 4 регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 56 регионах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».