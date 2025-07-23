Продажи религиозных книг в Великобритании выросли на 6,2% в первой половине 2025 года

С начала 2025 года продажи религиозной литературы в Великобритании выросли на £750 тыс. по сравнению с первым полугодием 2024 года

С начала 2025 года продажи религиозной литературы в Великобритании выросли на £750 тыс. по сравнению с первым полугодием 2024 года. Это составляет рост на 6,2%, несмотря на незначительное снижение всего книжного рынка — на 0,02% за тот же период. Средняя цена религиозной книги выросла на 23 пенса и составила £13,49. Объем продаж увеличился на 4,4%.

Рост начался задолго до событий Пасхи, когда умер Папа Франциск и был избран Папа Лев XIV. Уже за 16 недель до Пасхи категория религиозной литературы показывала рост на 2,7%. В течение двух недель после Пасхи продажи выросли еще на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 19 по 26 неделю 2025 года продажи показали рост на 10,1% к аналогичным неделям 2024 года. Наибольший вклад в рост внесли четыре из пяти подкатегорий, относящихся к христианству. Совокупный прирост этих направлений составил £862,404. Единственной убыточной категорией стала христианская теология — ее продажи снизились на 5,4%, или £36,704.

Самой крупной категорией осталась «Библии и литургия». Продажи здесь достигли £4,3 млн — на 13,9% больше, чем в 2024 году. Лидером стала ESV Church Bible от Crossway Books. Эта версия, изданная в 2018 году, за первые шесть месяцев 2025 года продалась в количестве 12,741 экземпляра. Это более половины всех ее продаж за все время и на 398,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Дополнительная выручка от нее составила £93,179. По объему продаж она обошла издание Holy Bible: King James Version от Collins. Последняя стоила £22 в твердом переплете, тогда как Crossway продавала свое издание за £9,99. Издание от Collins опустилось с первого на девятое место, потеряв 54,5% год к году.

Реальное время / realnoevremya.ru

HarperCollins остается крупнейшим издателем в этом сегменте. Его продажи выросли на 7,1% и достигли £2,2 млн. Отрыв от ближайшего конкурента, SPCK Publishing, составляет почти £1,5 млн. Наибольший прирост показал Crossway: выручка выросла на £399,358, что составляет рост на 82,9%. Хорошие результаты показал и John Murray Publishing. Продажи выросли на 41,7% по сравнению с первой половиной 2024 года. Это поставило издательство всего на £20,000 ниже SPCK в рейтинге. Большая часть роста (£220,644) пришлась на последние две недели. Причиной стал релиз книги Bear Grylls The Greatest Story Ever Told. С момента выхода 19 июня было продано 10,563 экземпляра. По выручке книга заняла первое место, собрав £127,019.

На книги по нехристианским религиям и альтернативным верованиям пришлись 16,8% всех продаж религиозной литературы. Однако эти подкатегории в сумме показали спад на 5,5%. Лидером среди нехристианских книг стал перевод Корана от Oxford University Press. С января было продано 3,121 экземпляра, что на 27,7% меньше, чем в 2024 году. В рейтинге продаж книга опустилась с четвертого на десятое место.

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Екатерина Петрова