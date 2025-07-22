МИД Польши призвал своих граждан покинуть Россию

МИД Польши рекомендовал своим гражданам покинуть Россию, пишет ТАСС.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится: «Мы рекомендуем гражданам Польши, пребывающим в России, покинуть ее территорию, если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране».

Причины такого решения связаны с тем, что Польша находится в списке недружественных стран и сокращает количество своего консульского персонала в России. В частности, МИД Польши ранее призвал граждан избегать поездок в РФ.

Также дипломаты предупредили поляков с российскими паспортами о том, что в России они рассматриваются как граждане РФ и могут столкнуться с последствиями этого статуса.

Напомним, что отношения между странами ухудшились после закрытия консульств. В ответ на решение Варшавы о закрытии российского генконсульства в Кракове Россия закрыла польское консульство в Калининграде. В настоящее время в Польше функционирует российское посольство и генконсульство в Гданьске, а Польша представлена посольством в Москве и генконсульством в Иркутске.

Анастасия Фартыгина