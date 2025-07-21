Экс-тромбонист The Hatters и его жена погибли в ДТП под Петербургом

Вадим Рулев, бывший тромбонист группы The Hatters, погиб в результате аварии на мотоцикле вместе со своей супругой Екатериной. Об этом сообщил его отец, Константин Рулев, в интервью ИА Regnum.

Согласно словам Константина, пара возвращалась с дачи к ним в гости, чтобы провести время вместе и «душевно посидеть».

— Он с женой жил на даче, ехали к нам в гости. Хотели посидеть, обсудить дальнейшие планы, но не смогли, — рассказал Рулев-старший.

ДТП произошло 20 июля около 18.30 во Всеволожском районе Ленинградской области. По предварительной информации, Вадим не справился с управлением и выехал на встречную полосу. О том, когда состоятся похороны, пока не известно. Семья планирует похоронить супругов рядом.

Анастасия Фартыгина