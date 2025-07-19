Ведущий республиканец критикует возвращение H20-чипов Nvidia на рынок Китая

Джон Муленаар направил письмо в Министерство торговли США, выразив обеспокоенность усилением военных и цензурных возможностей Китая

Республиканец Джон Муленаар, руководитель спецкомитета Палаты по делам Китая, направил официальное письмо министру торговли США, выразив недовольство решением разрешить Nvidia вновь поставлять H20-чипы в Китай. Он утверждает, что это может помочь Китаю развивать военный потенциал и укрепить контроль над информацией, подорвав лидерство США в сфере ИИ.

Первоначальный запрет на экспорт H20 был введен в апреле и получил редкую поддержку от обеих партий, однако на этой неделе власти США изменили курс, сославшись на переговоры по редкоземельным металлам и магнитам. Nvidia подтвердила, что получила гарантии по лицензиям и готовится начать отгрузки, что уже вызвало резкую реакцию на рынке и снижение акций компании.

Муленаар призвал общественность и власти получить подробную информацию о количестве и конечных получателях чипов, а также о критериях выдачи лицензий. Он подчеркнул, что цена технологического прогресса не должна подрывать национальную безопасность. Решение по возобновлению экспорта будет серьезным испытанием для баланса между экономическими интересами и стратегической защитой.

Артем Гафаров