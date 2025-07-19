Рустам Минниханов поручил развивать в Татарстане общественные сети Wi-Fi

Он также заявил, что необходимо проанализировать, в каких местах необходимы новые точки Wi-Fi

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил развивать общественные сети Wi-Fi и проанализировать, в каких местах необходимы новые точки. Такое распоряжение он дал сегодня на совещании в Доме правительства.

Минниханов подчеркнул, что снижение мощности мобильного интернета во время действия режима беспилотной опасности вызывает ряд проблем в сфере оказания публичных и коммерческих услуг.



— С учетом ранее данных поручений, Минцифре совместно с компанией «Таттелеком», главами муниципальных районов и городских округов и бизнес-сообществом следует проверить качество сигнала на существующей общественной сети Wi-Fi и обеспечить стабильное соединение даже при повышенной нагрузке. Нужно довести до татарстанцев информацию о наличии актуальной интерактивной карты, с которой люди смогут быстро находить ближайшие зоны с бесплатным интернетом, с учетом расположения туристических маршрутов, общественных пространств, объектов гостеприимства. Необходимо проанализировать, где еще следует установить Wi-Fi-точки, — передает пресс-служба татарстанского лидера его слова.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава Минцифры республики Айрат Хайруллин сообщил, что ранее были приняты меры, позволяющие кассовым аппаратам и мессенджерам работать даже при замедлении скорости мобильного интернета. По его словам, в Татарстане насчитывается 1,8 тыс. общественных точек Wi-Fi, 841 из них находится в Казани

— Этого недостаточно, будем увеличивать их количество, — пообещал министр.

Напомним, Минцифры Татарстана опубликовало карту бесплатных общественных точек Wi-Fi.



Галия Гарифуллина