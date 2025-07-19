«Нефтехимик» представил тренерский штаб команды на следующий сезон
«Нефтехимик» опубликовал состав тренерского штаба команды. Соответствующая информация появилась на официальных ресурсах нижнекамского клуба.
В тренерский штаб под руководством Игоря Гришина вошли Максим Кривоножкин, Алексей Пепеляев, Алексей Митрошин, Денис Коротеев, Александр Ураков, Александр Смирнов.
В прошлом сезоне командой руководил Олег Леонтьев. Тренер был уволен со своего поста из-за второго подряд невыхода в плей-офф КХЛ.
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