В Казани частично ограничат движение по улице Поперечно-Таловой почти на два месяца

Фото: Мария Зверева

В Советском районе Казани с 21 июля по 30 сентября частично ограничено движение транспорта по улице Поперечно-Таловой в связи с реконструкцией водопровода. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ограничение действует на участке дороги от дома №19 до дома №78 по улице Агрызской.

Движение транспорта будет полностью ограничено по улице Назиба Жиганова в Казани в связи со строительством трассы водопровода.

Рената Валеева