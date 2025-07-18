В Казани частично ограничат движение по улице Поперечно-Таловой почти на два месяца
В Советском районе Казани с 21 июля по 30 сентября частично ограничено движение транспорта по улице Поперечно-Таловой в связи с реконструкцией водопровода. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Ограничение действует на участке дороги от дома №19 до дома №78 по улице Агрызской.
Движение транспорта будет полностью ограничено по улице Назиба Жиганова в Казани в связи со строительством трассы водопровода.
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