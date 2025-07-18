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В Казани частично ограничат движение по улице Поперечно-Таловой почти на два месяца

11:12, 18.07.2025
В Казани частично ограничат движение по улице Поперечно-Таловой почти на два месяца
Фото: Мария Зверева

В Советском районе Казани с 21 июля по 30 сентября частично ограничено движение транспорта по улице Поперечно-Таловой в связи с реконструкцией водопровода. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ограничение действует на участке дороги от дома №19 до дома №78 по улице Агрызской.

Движение транспорта будет полностью ограничено по улице Назиба Жиганова в Казани в связи со строительством трассы водопровода.

Рената Валеева

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