Раис Татарстана станет наставником Героя России в программе «Время героев»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с героем России Расимом Баксиковым, проходящим обучение во втором потоке федеральной программы «Время героев», реализуемой Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Встреча состоялась в рамках международного образовательного форума «Летний Кампус Президентской академии».

Баксиков обратился к Минниханову с просьбой стать его наставником в рамках предусмотренной программы наставничества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы прохождения Баксиковым стажировки в органах государственной и муниципальной власти республики, а также вопросы сохранения и укрепления традиционных ценностей, развития чувства патриотизма у молодежи в период проведения специальной военной операции.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Программа развития для участников и ветеранов СВО «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению президента России Владимира Путина с 1 марта 2024 года.

Целью программы является подготовка руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах публичной власти и государственных компаниях. Слушатели обучаются современным методам и технологиям управления, а также командной работе.

С 25 по 29 июля в Казани состоится первый чемпионат среди ветеранов спецоперации.

Рената Валеева