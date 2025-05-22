В Казани пройдет первый чемпионат среди ветеранов спецоперации
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 25 по 29 июля в Казани состоится первый чемпионат среди ветеранов спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
В соревнованиях примут участие герои, получившие ранения во время защиты Родины.
Мероприятие направлено на поддержку ветеранов и укрепление их спортивного духа. Подробности программы и видов соревнований будут объявлены дополнительно.
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