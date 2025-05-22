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В Казани пройдет первый чемпионат среди ветеранов спецоперации

20:20, 22.05.2025
В Казани пройдет первый чемпионат среди ветеранов спецоперации
. Фото: Мария Зверева

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 25 по 29 июля в Казани состоится первый чемпионат среди ветеранов спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

В соревнованиях примут участие герои, получившие ранения во время защиты Родины.

Мероприятие направлено на поддержку ветеранов и укрепление их спортивного духа. Подробности программы и видов соревнований будут объявлены дополнительно.

Матвей Гавриков

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