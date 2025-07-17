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Книга Эми Липтрот о морских водорослях выйдет весной 2026 года

16:57, 17.07.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Выход книги запланирован на май 2026 года

Книга Эми Липтрот о морских водорослях выйдет весной 2026 года
Фото: скриншот с сайта Independent

Издательство Canongate приобрело мировые права на новую книгу Эми Липтрот под названием The Tangles. Выход книги запланирован на май 2026 года.

В новой книге журналистка и писательница описывает личный опыт, который начался во время плавания у восточного побережья Англии. В тот момент она впервые обратила внимание на водоросли и начала исследование их роль в природе и жизни человека. По словам Липтрот, она хотела передать красоту и значимость морских растений, которые часто воспринимаются как нечто неинтересное или неприятное. Писательница добавила, что изначально стремилась написать книгу, вдохновленную радостью, хотя процесс оказался более сложным, чем ожидалось.

В книге сочетаются элементы экологии, мемуаров и истории. Липтрот рассматривает водоросли как важную часть экосистемы, способную влиять на будущее планеты в условиях вымирания видов. Также она пишет о роли морских растений в жизни человека в мире, где природа все чаще становится товаром.

Книга продолжает тему, которую Липтрот начала в предыдущих работах — связи человека с окружающей средой. Эксперты сравнили ее подход с книгами о грибах Мерлина Шелдрейка и исследованиями рек Роберта Макфарлейна. Издательство считает, что The Tangles откроет читателям новую перспективу на подводный мир и его обитателей.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

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