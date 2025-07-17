Книга Эми Липтрот о морских водорослях выйдет весной 2026 года

Выход книги запланирован на май 2026 года

Издательство Canongate приобрело мировые права на новую книгу Эми Липтрот под названием The Tangles. Выход книги запланирован на май 2026 года.

В новой книге журналистка и писательница описывает личный опыт, который начался во время плавания у восточного побережья Англии. В тот момент она впервые обратила внимание на водоросли и начала исследование их роль в природе и жизни человека. По словам Липтрот, она хотела передать красоту и значимость морских растений, которые часто воспринимаются как нечто неинтересное или неприятное. Писательница добавила, что изначально стремилась написать книгу, вдохновленную радостью, хотя процесс оказался более сложным, чем ожидалось.

В книге сочетаются элементы экологии, мемуаров и истории. Липтрот рассматривает водоросли как важную часть экосистемы, способную влиять на будущее планеты в условиях вымирания видов. Также она пишет о роли морских растений в жизни человека в мире, где природа все чаще становится товаром.

Книга продолжает тему, которую Липтрот начала в предыдущих работах — связи человека с окружающей средой. Эксперты сравнили ее подход с книгами о грибах Мерлина Шелдрейка и исследованиями рек Роберта Макфарлейна. Издательство считает, что The Tangles откроет читателям новую перспективу на подводный мир и его обитателей.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова