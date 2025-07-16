Депутат предложил создать российскую киновселенную героев

Лантратова подчеркнула необходимость вовлечения коллег из стран СНГ и БРИКС

Фото: Реальное время

России необходимо создать собственную киновселенную героев, основанную на наследии великих отечественных авторов. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова в ходе круглого стола на тему «Деструктивный контент в кинематографе: влияние, границы, ответственность», пишет РИА «Новости».

Лантратова подчеркнула необходимость развития детско-юношеского кинопроизводства в регионах и вовлечения коллег из стран СНГ и БРИКС для создания единой киновселенной героев. По ее мнению, это позволит заменить деструктивный западный кинематограф интересным и важным отечественным контентом.

— Наши геополитические враги, к сожалению, используют это (кинематограф — ред.)… как инструмент воздействия на сознание молодых людей… Причем по эффективности и интенсивности он, на самом деле, не уступает системе образования или даже порой средствам массовой информации, — заявила депутат.

Реальное время / realnoevremya.ru

Лантратова отметила, что, по данным исследований, почти 85% российских школьников предпочитают продукты западной киноиндустрии, а 73% и вовсе заявляют об отсутствии современных героев. Она подчеркнула, что государство активно работает над изменением этой ситуации, выстраивая стратегию развития отечественного кинематографа.

— Переосмысление культурной повестки позволит нам уже в течение пяти-семи лет интенсивной работы заместить западный продукт отечественным, — заключила Лантратова.

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Рената Валеева