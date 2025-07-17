В Венгрии спасают 100 тыс. книг из-за нашествия жуков в библиотеке тысячелетнего аббатства

Обработка книг продлится шесть недель

В Венгрии в библиотеке аббатства Паннонхальма началась экстренная обработка книжного фонда, пишет CNN. Из-за нашествия жука-хлебоеда реставраторы извлекают с полок около 100 тыс. книг. Их упаковывают в герметичные пластиковые мешки для дезинфекции. Обработка продлится шесть недель. Все это время книги будут находиться в среде, где нет кислорода. Для уничтожения жуков используется чистый азот.

Проблему обнаружили во время регулярной уборки. Сотрудники заметили пыль на полках и повреждения на корешках. Оказалось, что жук проник внутрь переплетов и прогрыз отверстия в бумаге. Вредитель питается не только сухими продуктами, но и клеями на основе желатина и крахмала, которые используют в книгах. Эксперты установили, что заражена часть библиотеки, где хранятся около 100 тыс. томов — это четверть всего фонда. Весь объем классифицирован как зараженный.

Аббатство Паннонхальма — один из старейших монастырей Венгрии. Он был основан в 996 году. Здание расположено на холме в северо-западной части страны. Оно включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В библиотеке находится около 400 тыс. книг, включая важнейшие документы венгерской истории. Среди них 19 кодексов, полная Библия XIII века, а также сотни рукописей, созданных до изобретения печатного станка. Десятки тысяч книг относятся к XVI веку.

Старейшие и редкие издания хранятся отдельно, пока жук до них не добрался. Но по словам специалистов, любое повреждение библиотеки — это утрата культурного и исторического наследия. Каждый экземпляр после обработки будет осмотрен и очищен. Поврежденные книги отправят на реставрацию. Руководитель библиотеки отметила, что монастырская традиция требует бережного отношения к имуществу. По уставу ордена, книги считаются столь же ценными, как церковные сосуды. Она добавила, что при виде испорченной жуком книги ощущает утрату, даже если экземпляр не уникален и подлежит замене.

Руководитель реставрационных работ сообщила, что с таким масштабом заражения они столкнулись впервые. Обычно библиотека страдала от плесени, но теперь из-за роста температуры ожидаются новые случаи с насекомыми. По ее словам, жуки развиваются быстрее в теплой среде, а климат в Венгрии меняется.

Открыть библиотеку для посетителей планируют в начале следующего года. Сначала нужно завершить дезинфекцию, провести проверку книг и восстановить те, что повреждены.

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Екатерина Петрова