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Путин: меры поддержки для рождаемости в России недостаточны

21:12, 16.07.2025

При этом российский лидер подчеркнул важность работы в России единой системы женщин — от беременности до 17-летия ребенка

Путин: меры поддержки для рождаемости в России недостаточны
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что меры поддержки для повышения рождаемости в России недостаточны. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно, — сказал глава государства.

При этом российский лидер подчеркнул важность работы в России единой системы женщин — от беременности и вплоть до 17 лет ребенка.

Он отметил, что первый ребенок у россиянок рождается в среднем в 28—29 лет, а на следующих им уже не хватает сил и времени.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введение налога на бездетность в России — это не тот путь, которым нужно повышать демографию в стране.

Дарья Сайфиева

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