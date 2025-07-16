Путин: меры поддержки для рождаемости в России недостаточны

При этом российский лидер подчеркнул важность работы в России единой системы женщин — от беременности до 17-летия ребенка

Президент России Владимир Путин считает, что меры поддержки для повышения рождаемости в России недостаточны. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно, — сказал глава государства.

При этом российский лидер подчеркнул важность работы в России единой системы женщин — от беременности и вплоть до 17 лет ребенка.

Он отметил, что первый ребенок у россиянок рождается в среднем в 28—29 лет, а на следующих им уже не хватает сил и времени.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введение налога на бездетность в России — это не тот путь, которым нужно повышать демографию в стране.

Дарья Сайфиева